De scheidsrechter in de WK finale krijgt nu al lof: "Iemand met grote autoriteit, die weinig nodig heeft om de discipline op het veld te handhaven"

Er is al wat kritiek geweest op de VAR en de scheidsrechters die in actie kwamen op het WK in Qatar. Peter Vandenbempt heeft er al vertrouwen in dat hij het goed gaat doen in de finale. Al kan hij dat niet van alle scheidsrechters zeggen.

"Marciniak is een outstanding scheidsrechter", vindt Peter Vandenbempt. "Iemand met grote autoriteit, die weinig nodig heeft om de discipline op het veld te handhaven. Ik ben benieuwd hoe hij zich zal gedragen." In de troostfinale zag Peter Vandenbempt toch ook weer een paar zaken die niet in orde waren. "In Marokko-Kroatië werden weer gele kaarten niet gegeven en er was ook die overduidelijke penalty die niet werd gefloten.Ik heb op mijn hotelkamer geroepen: "Hoe is dit nu mógelijk! Waar is de VAR?" Ik begrijp er helemaal niets van", vertelde hij tegenover Sporza.