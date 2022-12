Lommel pakt drie belangrijke punten op het veld van SL16

Lommel lijkt dit jaar te zullen meestrijden voor promotie.

Na 17 speeldagen bevond Lommel zich in de buik van het klassement met een verplaatsing naar de youngsters van Standard in het verschiet. Het gras van Sclessin was wel bespeelpaar waardoor de supporters geen onnodige bustocht richting Luik hadden moeten ondernemen.

Lommel was de betere ploeg maar morste in de eerste helft met de kansen. 5 minuten voor rust zorgde Thordarson met een pegel dan toch voor de 0-1. De IJslander viseerde met zijn linkervoet de verste bovenhoek en dat lukte prachtig, de bal verdween via het doelhout in doel.

Na 10 minuten in de tweede helft werd de score verdubbeld door Stijn Wuytens. Hij verlengde een vrije trap met het hoofd in doel nadat doelman Poitoux voorbarig uitkwam met de vuisten en dus in niemandsland stond.

In de blessuretijd legde Metinho de 0-3 vast.

17/12/2022 16:00 Virton - SK Beveren 0-0 17/12/2022 18:00 SL16 FC - Lommel SK - 17/12/2022 20:00 SK Deinze - Beerschot -