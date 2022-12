Vanhaezebrouck heeft het niet voor 'ijdeltuit' Ronaldo: "Weet je wat zijn eerste werk zou zijn als trainer?"

Hein Vanhaezebrouck meent dat de glorieperiode van Cristiano Ronaldo voorbij is. De 37-jarige superster kwam de voorbije maanden enkel in het nieuws met zijn capriolen naast het veld.

Vanhaezebrouck had het ook voorspeld. “Ik had véél verwacht van Portugal. Op één voorwaarde: dat zij Ronaldo op de bank durfden zetten", zegt hij bij HLN. "Dat is ook gebeurd. Alleen jammer dat ze hem in de sleutelmatch tegen Marokko nog lieten invallen. Hij heeft 45 minuten gespeeld en twee ballen geraakt. Kijk, je moet respect hebben voor zijn verleden. Maar het is gewoon voorbij."

Natuurlijk heeft Hein wel respect voor wat Ronaldo gedaan heeft. "Hij is de grootste atleet ooit in het voetbal en traint als een gek. Had hij zich toegelegd op de 100 meter, 400 meter of het verspringen, hij had olympisch goud gewonnen. Hij heeft lang geteerd op zijn explosiviteit en sprongkracht. Wel, die sterktes nemen nu af. Messi kan terugvallen op zijn combinatiespel, maar dat heeft Ronaldo niet in zich."

En een trainer ziet hij hem ook niet worden. "Dat betwijfel ik. Weet je wat zijn eerste werk zou zijn als trainer? Het laten installeren van grote schermen in het stadion, zodat hij kan kijken hoeveel hij zelf in beeld komt en of hij er goed uitziet. IJdeltuit nummer één.”"