🎥 Lionel Messi viert met ploegmaats en familie en is speler van het tornooi: "Wou mijn carrière met een WK afsluiten"

Lionel Messi heeft zijn wereldtitel beet. Zo heeft hij alle prijzen gewonnen die hij kon winnen.

In de WK-finale tegen Frankrijk scoorde Lionel Messi 2 doelpunten en hij trapte de 1e penalty voor Argentinië in de strafschoppenreeks binnen. Zo had Messi een belangrijk aandeel in de finale. Ook werd hij verkozen tot beste speler van het tornooi.

Na de wedstrijd vierde hij met zijn ploegmaats. Ook zijn gezin, moeder en andere familieleden waren op het veld te zien. Op de beelden was ook Sergio Aguero te zien.

#FIFAWorldCup

Messi's mother comes and hugs him.

A mother's pride and joy brimming in this video. pic.twitter.com/rUN9TmKHvt December 18, 2022

Messi with his wife and children celebrating his World Cup trophy šŸ†



pic.twitter.com/BO7M4qtUr4 — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 18, 2022

Het is gewoon ongelooflijk", vertelde Messi achteraf aan Argentijnse media. "Ik wist dat God me de beker zou geven. Ik was er zeker van. Ook was het voor ons een grote vreugde. Al heel lang had ik deze droom. Ik wou mijn carrière met een WK afsluiten. Meer kan ik niet vragen."