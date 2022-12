'Anderlecht wil creatieve flankspeler losweken bij ... Benfica'

RSC Anderlecht kan wel wat creativiteit op de flanken gebruiken de komende jaren. Jérémy Doku is nog niet écht vervangen.

Naast de zoektocht naar een diepe spits kan RSC Anderlecht ook op de flanken nog wel een extra creatieve speler gebruiken.

Gouveia

In die hoedanigheid zijn ze volgens Portugese bronnen nu uitgekomen bij Tiago Gouveia, een 21-jarige rechtsbuiten van Benfica.

Hij maakte al minuten bij de jeugdploegen en bij Benfica B en wordt dit seizoen uitgeleend aan Estoril. Het is niet geweten of er een wintertransfer in zit om die reden, maar paars-wit bereid wel een bod voor.