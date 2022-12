Gemengde gevoelens bij debuterende El Khannouss: "Fier maar ook ontgoocheld"

Na een fantastisch eerste half jaar van het seizoen bij Racing Genk mocht BIlal El Khannouss met de Marokkaanse selectie mee naar het WK in Qatar. In de troostfinale kreeg de 18-jarige youngster ook meteen zijn eerste speelminuten met een basisplaats tegen Kroatië.

Met een overtreding op hem lag EL Khannouss aan de basis van de gelijkmaker van Marokko maar zijn balverlies leidde even later dan ook weer tot de 2-1 van Kroatië. Toch liet de aanvallende middenvelder op geregelde tijdstippen zijn talent zien. Na 55 minuten werd hij door bondscoach Regragui naar de kant gehaald.

De Nederlandse omroep NOS kreeg de kans om hem na de wedstrijd te interviewen en de Genk-middenvelder stond met gemengde gevoelens voor de camera. "Ik ben heel fier om mijn debuut te maken. Het was toch geen eenvoudige wedstrijd. Op het middenveld sta ik dan tegenover Kovacic en Modric... Dus we kunnen wel spreken van een geslaagd debuut" klinkt het.

Maar dat er njiet gewonnen werd tegen Kroatië zorgt er toch voor dat de eurforie wat minder is. "Dat was de bedoeling vandaag, die derde plaats pakken. Het besef is er momenteel nog niet wat voor een prestatie we hier hebben neergezet, dat zal wel komen als we opnieuw in Marokko zijn', besluit El Khannouss.