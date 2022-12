Sky komt met zijn 'team van het WK' en zorgt voor absolute verbazing en opschudding, sociale media ontploffen

Het WK zit er bijna op. Hoog tijd om terug te blikken dus stilaan. Dat hebben ze ook bij Sky gedaan. Al hebben ze er toch ook voor wat opschudding gezorgd.

We moeten eerlijk zijn: als wij ons team van het WK gaan maken, zullen heel wat spelers dezelfde zijn als het team van Sky Sports.

Livakovic was een prima doelman, terwijl Messi, Mbappé en Giroud voorin indruk maakten. En ook voor Hakimi, Gvardiol, Griezmann, Amrabat en Ounahi kan zeker iets gezegd worden.

Acuna? Afhankelijk van de finale kan dat een valabele linksachter zijn. Maar de grote verrassing van Sky is ... Harry Maguire.

Toegegeven: op het WK was hij veel beter dan hij de laatste maanden liet zien bij zijn club, maar toch. Op de sociale media zijn de reacties heel duidelijk.

So Maguire who admittedly did have a good World Cup should start over two centre backs in the World Cup final? Danny Murphy strikes again šŸ‘ https://t.co/kbyzFFzlGk — Rajan (@Rajan17__) December 18, 2022

How English media sees maguire pic.twitter.com/s3jhfM9MQM — Someone today (@hansk010) December 18, 2022

How can you be in final when you play like crab — Ednut_Creatives (@mr_ednut) December 18, 2022

Maguire over Konate is the biggest injustice in World Cup history — Callum Stephens (@CallumS2705) December 16, 2022