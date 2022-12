Drie strafschoppen in WK-finale: "Maar eentje was ook een terechte strafschop"

In de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië vielen zes doelpunten. Drie daarvan werden gescoord vanop de stip.

Lionel Messi zette één strafschop om, Kylian Mbappé knalde er twee tegen de netten. Voor oud-scheidsrechter Serge Gumienny vreemd dat er drie elfmeters toegekend werden. “Alleen de laatste penalty was ook een terechte strafschop”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De eerste penalty kwam er voor Argentinië, nadat Dembélé Di Maria aantikte. “Er was inderdaad contact, maar dat gebeurde in de loop, Dembélé maakte geen enkele beweging die een overtreding rechtvaardigt. Dus moest de bal ook niet op de stip. Het was een spelfeit, geen spelfout.”

Ook de eerste strafschop van Frankrijk was er geen. “Otamendi hing effe aan de schouder van Kolo Muani, maar die ging te makkelijk neer omdat hij wist dat de bal op de stip zou gaan. Maar daarom is het geen penalty, hé. Als je zag wat er allemaal toegelaten werd op het middenveld, dan moest je hier ook geen strafschop fluiten.”

De derde strafschop kwam er in de verlengingen na handspel. “Daarover moet je niet discussiëren. Duidelijke strafschop, dus ook terecht gefloten. Ik vind dat Marciniak de wedstrijd trouwens knap geleid heeft. Want dit was geen makkelijke finale, hé. Dus dat mag zeker gezegd worden.”