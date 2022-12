Raskin reageert op vechtscheiding met Standard: "Ik betreur dat het verhaal bij de club van mijn hart deze wending neemt"

Het rommelt bij Standard. Na Selim Amallah vertoeft met Nicolas Raskin een tweede sterkhouder in de B-kern. Laatstgenoemde kan bovendien niét lachen met de berichtgeving rond zijn persoon.

Nicolas Raskin ontkent namelijk dat zijn buitensporige salariseisen - Standard bood de middenvelder 1,8 miljoen euro per seizoen, maar dat zou niet genoeg zijn - aan de basis liggen van de vechtscheiding. "Het is veel ingewikkelder en belangrijker dan dat."

"Ik moet de beslissing van Standard respecteren", gaat Raskin op Instagram dieper in op zijn verbanning naar de B-kern. "Maar ik betreur dat ze er een verhaal over mijn loon van proberen maken. Mijn eerdere post op sociale media? Die heb ik pas geschreven nadat ik al uit de kern was gezet."

Voor de Jonge Duivel gaat het wél om respect. "Ik heb afgelopen zomer bewezen dat loon niet het belangrijkste voor mij is. Standard wou me verkopen aan een andere Belgische topclub waar ik meer kon verdienen. Ik betreur dat mijn verhaal bij de club van mijn hart deze wending heeft genomen."