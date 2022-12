'Messi verkiest verlengd verblijf bij PSG boven de grootse terugkeer naar Barcelona en heeft daar een héél goede reden voor'

Lionel Messi gaat zijn contract bij PSG met één seizoen verlengen. Een terugkeer naar FC Barcelona is op die manier definitief van de baan. En daar heeft de kersverse wereldkampioen een goede reden voor.

Volgens de Spaanse media was het wél degelijk een optie voor Lionel Messi om terug te keren naar FC Barcelona. Maar minstens even belangrijk: dat zal niet gebeuren zolang Joan Laporta de plak zwaait in Camp Nou.

Messi is immers niet vergeten hoe de voorzitter van Barça hem in de zomer van 2021 naar de uitgang heeft geduwd. Bovendien wacht de Argentijn sindsdien nog steeds op het eerste telefoontje van Laporta.