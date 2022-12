Weghorst komt terug op rel met Messi: "Maar hij kent nu wel mijn naam, hé"

Wout Weghorst haalde tijdens en na de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland de wereldpers door een aanvaring met Lionel Messi. De 30-jarige aanvaller komt voor het eerst terug op het akkefietje.

"Voor mij is iedereen op het veld hetzelfde", valt Wout Weghorst met de deur in huis in de Nederlandse media. "Het maakt niet uit of ik tegen Lionel Messi of tegen een andere speler aan het voetballen ben. Ik zal altijd alles geven. Tijdens de wedstrijd waren er al enkele momentjes tussen ons. "

Al kreeg de Nederlander ook na de wedstrijd - hij werd zelfs eventjes uitgescholden door De Vlo - nog een veeg uit de pan. "Ik wilde na de wedstrijd mijn respect betuigen aan hem. Ook ik vind hem één van de beste spelers ooit. Hij stond er op dat moment niet voor open. Maar Messi kent nu wel mijn naam, hé. Dat zie ik als een compliment." (lacht)