Beerschot-voorzitter maakt zich sterk dat club niet verkocht zal worden: "Aan interesse geen gebrek, maar..."

Bij Beerschot maken ze zich geen zorgen nu United World - de groep waar ook zij onder vallen - beslist heeft om Sheffield United te verkopen. Voorzitter Francis Vrancken geeft meer uitleg.

"Het is dan ook geen geheim dat United World sinds vorige zomer op zoek is naar een overnemer voor onze Engelse zusterclub", vertelt Vrancken in GvA. "Prins Abdullah en zijn medewerkers bij United World communiceren daar heel transparant over, met alle clubs waarin ze participeren. Zo worden wij ook goed op de hoogte gehouden over deze situatie. Meer kunnen wij daar op dit moment eigenlijk niet over zeggen.”

Maar angst dat ze zelf verkocht zullen worden, is er niet. “Of Beerschot in de toekomst ook verkocht zal worden? Het klopt dat er de voorbije maanden verschillende buitenlandse investeerders zijn komen polsen. Amerikanen, Indonesiërs... Noem maar op. Het toont dat Beerschot nog steeds een sterk merk is. Maar op dit moment is een verkoop van onze club totaal niet aan de orde. Niet voor de Vlaamse aandeelhouders, maar ook niet voor United World. Prins Abdullah blijft enorm betrokken bij Beerschot."