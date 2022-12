Weinig tot geen werkzekerheid voor stafleden van ex-bondscoach Martinez

Bij de Rode Duivels is de zoektocht naar een nieuwe bondscoach aan de gang. Het is uitkijken wat er met zijn stafleden gebeuren zal.

Na de uitschakeling tegen Kroatië op het WK in Qatar liet Roberto Martinez weten dat hij afscheid nam als bondscoach van België. Het is nu uitkijken wat er gebeuren zal met zijn assistenten Thierry Henry, Thomas Vermaelen, Antony Barry en keeperstrainers Erwin Lemmens en Iñaki Bergara.

Enkel Thomas Vermaelen blijft normaal zeker aan boord, want hij heeft een contract van onbepaalde duur. Volgens Het Nieuwsblad wil Thierry Henry liever opnieuw aan de slag in het clubvoetbal.

Barry is nog assistent bij Chelsea naast zijn werk voor de voetbalbond. Bergara was een vertrouweling van Martinez en verdwijnt wellicht uit de staff. Courtois en co werken ook liever met Lemmens, maar zijn contract is ten einde.