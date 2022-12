Al half miljoen mensen tekenen petitie om "Frankrijk te laten stoppen met huilen"

Meer dan 500.000 hebben hadden een petitie ondertekend die vrijdagavond in Argentinië was gelanceerd om "Frankrijk te laten stoppen met huilen" na de nederlaag in de WK-finale

De WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië (3-3, 2-4 op pennen) liet een bittere nasmaak achter bij de supporters van Les Bleus. In Argentinië zijn ze de commentaren intussen wat beu. "Sinds we hebben gewonnen, zijn de Fransen niet gestopt met huilen en klagen en accepteren ze niet dat Argentinië wereldkampioen is", zei Valentin Gomez, de initiatiefnemer van de petitie. Het gevoel in Frankrijk was vooral dat de Argentijnen de hulp van de scheidsrechter kregen. Ook de handelingen van doelman Emiliano Martinez werden niet echt geapprecieerd. Zo had de voorzitter van de FFF, Noël Le Graët, zijn Argentijnse tegenhanger Claudio Tapia aangeschreven om de “excessen” van de vieringen aan te kaarten.