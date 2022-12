De Bruyne ziet Haaland ooit Messi en Ronaldo voorbij steken: "Erling is een spits van het allerhoogste niveau"

Ook bij Manchester City scoort Haaland aan de lopende band.

Erling Haaland was al een doelpuntenmachine voor hij naar Engeland kwam. De vraag was alleen of hij het ook bij een grote club en in een grotere competitie kon waarmaken. Maar na 19 matchen zit Haaland al aan 24 goals bij City. Om van te duizelen.

Kevin De Bruyne, ploegmaat en aangever van heel wat goals van Haaland, twijfelt dan ook niet. "Hij staat nu al op zoveel goals, dus waarschijnlijk kan hij ook richting de zes-, zeven-, achthonderd. Het belangrijkste daarbij is dat hij fit blijft en gewoon zijn ding blijft doen. Erling is een spits van het allerhoogste niveau", zegt hij bij The Daily Mail.

Haaland zit op zijn 22e al aan 180 profgoals. Ronaldo heeft er op dit moment 819, Messi zit aan 790. De Noor heeft dus nog heel wat werk voor de boeg, maar is alleszins goed van start gegaan.