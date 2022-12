Manager Benzema gooit nog wat olie op het vuur en komt met 'bewijzen' over beslissing Deschamps

Frankrijk had zijn eigen incident tijdens het WK. Real Madrid-aanvaller Karim Benzema moest tegen zijn zin de selectie verlaten en liet dat achteraf duidelijk blijken. Hij stopte ook als international. Zijn zaakwaarnemer doet er nu nog een schepje bovenop.

Benzema blesseerde zich kort voor het WK, maar wilde blijven, want hij dacht op tijd klaar te kunnen zijn voor de volgende rondes. Maar Didier Deschamps stuurde hem naar huis. Op Twitter heeft zijn manager, Karim Djaziri, de discussie weer aangewakkerd.

De belangenbehartiger komt via Twitter met het bewijs dat Benzema zelfs al veel eerder weer had kunnen aansluiten bij de Franse nationale ploeg. Hij had al in de achtste finale op de Franse bank kunnen plaatsnemen, zo oordeelden drie door hem geraadpleegde specialisten. "Waarom heb je hem gevraagd zo snel te vertrekken?", is de retorische vraag, waarmee Djaziri zijn achterdocht ten opzichte van Deschamps uitspreekt.