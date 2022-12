'PSV heeft al een vervanger voor de verkochte Cody Gakpo'

Volgens Fabrizio Romano zou PSV al in vergevorderde gesprekken met Ola Brynhildsen zijn. Er wordt zowel met de Noor zelf als met zijn club Molde gepraat.

Excl: PSV Eindhoven are in advanced talks to sign Ola Brynhildsen. Norwegian forward is one of the targets after selling Cody Gakpo to Liverpool. 🚨🇳🇴 #PSV



Negotiations are ongoing with both Molde and player side in order to reach an agreement soon. pic.twitter.com/dxs9cnna7q