Voorzitter ziet dat geldschieters interesse hebben: "Beerschot is nog steeds een hip merk waarin mensen willen investeren"

Beerschot VA staat voor enkele cruciale maanden. De paarshemden draaien mee in de bovenste regionen van 1B en hebben uitzicht op promotie. En ook op financieel vlak loopt het naar verluidt goed.

De afgelopen weken waren de geruchten hoorbaar: meerderheidsaandeelhouder Abdullah bin Mosaad staat niét weigerachtig tegenover een verkoop van Beerschot VA. Tenminste als een correct bedrag op tafel wordt gegooid. En blijkbaar is dat nieuws niet in dovemansoren gevallen.

"Zoals elke fantastische club worden we nu en dan benaderd door investeerders uit pakweg de Verenigde Staten of Indonesië", aldus Francis Vrancken op de website van de Mannekens. "Ik zie dat vooral als een teken dat we goed bezig zijn."

We worden nu en dan benaderd, maar er ligt geen concrete overnamepiste op tafel

De voorzitter van Beerschot benadrukt echter dat een overname momenteel niet aan de orde is. "De huidige eigenaars werken gewoon door. Er ligt geen concrete overnamepiste op tafel. Maar Beerschot is nog steeds een hip merk waarin mensen willen investeren."