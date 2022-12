Winnaar van de 'Gouden Bal': Aleksandar Mitrović valt na karrenvracht aan goals in 2022 in de prijzen in eigen land

Aleksandar Mitrović valt nog een keertje in de prijzen. Hij mag zich de winnaar van de 'Gouden Bal' noemen, die uit Servië weliswaar.

Ook de verkiezing van de beste Servische voetballer van het jaar krijgt de naam de 'Gouden Bal' met zich mee. Deze trofee, uitgereikt door de Servische voetbalfederatie, gaat de kant op van Mitrović. Dat meldt ook zijn Engelse club Fulham.

Het is allerminst een verrassing dat Mitrogoal met deze prijs aan de haal gaat, want de spits deed zijn bijnaam in 2022 alle eer aan. Eerst bezorgde hij met zijn doelpunten Fulham de titel in The Championship en dus de promotie naar de Premier League. Op het hoogste niveau trok Mitrović die lijn gewoon door.

Just GOAT things.



Mitro has been awarded a @FSSrbije Golden Ball! 👑#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 28, 2022

Hierdoor kampeert de promovendus voorlopig knap in de bovenste helft van het klassement. Op het WK vond Mitrović voor Servië dan weer tweemaal de weg naar doel. Ook bij zijn terugkeer van het WK heeft de man met een Anderlecht-verleden zijn torinstinct niet verloren. Bij de zege van Fulham op het veld van Crystal Palace (0-3) pikte Mitrović alweer zijn doelpuntje mee.