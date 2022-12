Vertrek van Blind laat sporen na: "Schreuder verloor een hoop krediet bij de achterban"

Daley Blind is een transfervrije speler nadat zijn contract met Ajax Amsterdam ontbonden werd.

Royal Antwerp FC aast al een tijdje op Daley Blind. Nu de Nederlandse international zijn contract ontbonden heeft bij Ajax staat de deur wagenwijd open.

Blind kon bij Ajax niet meer werken met trainer Alfred Schreuder. De ex-trainer van Club Brugge schoof Blind wat plaatsen terug in de pikorde en dat was niet naar de zin van de basisspeler van Oranje.

“Schreuder wint dus deze slag. Maar de trainer verloor een hoop krediet bij de achterban”, schrijft De Volkskrant. “Voor zover dat nog kan trouwens, want na de belabberde eerste seizoenshelft van Ajax was daar al weinig van over.”

En zo wordt ook de positie van Alfred Schreuder bij Ajax na het vertrek van Daley Blind nog maar eens in vraag gesteld. Kijken dus of hij er in slaagt het seizoen uit te doen...