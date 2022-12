Romelu Lukaku weer helemaal fit in 2023? "Lukaku vertoont een duidelijke groei"

Romelu Lukaku maakt stilaan weer indruk.

Op het WK kon Romelu Lukaku zich niet helemaal tonen doordat hij aan het WK begon met een blessure. In de match tegen Marokko mocht hij zo'n 10 minuten invallen, tegen Kroatië een helft.

Na het WK ging Lukaku meteen weer terug naar Inter om weer helemaal fit te raken. Lukaku speelde al in een oefenmatch in tegen Regina waarin hij kon scoren. In een match tegen Sassuolo kon Lukaku niet scoren, maar toch maakte hij indruk.

De competitie in Italië begint maar terug in het nieuwe jaar. Op 4 januari ontvangt Inter dan Napoli. Lukaku lijkt dan eindelijk weer te kunnen spelen voor Inter. In Italiaanse media zijn ze dan ook positief over Lukaku. "Lukaku vertoont een duidelijke groei", zegt Corriere dello Sport.

In La Gazzetta dello Sport klinkt het zelfs nog positiever. "Hij wordt eindelijk weer zichzelf na maanden in de ziekenboeg. Hij begint de defensies van de tegenstanders weer angst aan te jagen", schrijft de Italiaanse sportkrant.