FC Barcelona speelt gelijk in stadsderby: boycot tegen Lewandowski en Lahoz met drie rode kaarten

De stadsderby tussen FC Barcelona en Espanyol heeft volop gescoord. Sportief was het geen hoogstaande match, maar andere zaken zorgden voor spektakel.

De wedstrijd zelf eerst. Marcos Alonso zette Barcelona op voorsprong, maar maakte in de tweede helft wel de penaltyfout waarop Espanyol gelijk kwam.

Scheidsrechter Mateu Lahoz liet zich weer van zijn meest beruchte kant zien. Hij trok drie keer rood op een minuut tijd, maar moest uiteindelijk eentje daarvan terug intrekken.

Lahoz was de scheidsrechter die tijdens het WK in Qatar mocht vertrekken nadat in het duel tussen Argentinië en Nederland maar liefst 19 gele kaarten trok.

Ook het feit dat Lewandowski mocht spelen, nadat zijn schorsing on hold werd gezet, zorgde voor commotie. Het bestuur van Espanyol weigerde uit protest de wedstrijd bij te wonen.

Door het gelijkspel moet FC Barcelona Real Madrid naast zich dulden in het klassement. Op basis van het betere doelsaldo blijft FC Barcelona wel de nummer één in de stand.