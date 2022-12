Jurgen Klopp richt wat woorden aan Wout Faes na twee owngoals

Wout Faes scoorde tegen Liverpool twee owngoals, waardoor Leicester City met 2-1 verloor.

Het was het avondje niet van Wout Faes. Met twee owngoals in nauwelijks tien minuten tijd speelde hij zijn eigen ploeg in de vernieling tegen Liverpool.

Trainer Jurgen Klopp van Liverpool had wel te doen met onze landgenoot. “Ik heb het als speler ook ooit meegemaakt dat ik twee eigen doelpunten maakte in een wedstrijd. Ik voel mee met hem”, klonk het achteraf.

“De eerste owngoal was heel ongelukkig. Het kan niet meer ongelukkig. De tweede goal kan vallen als je voetbal speelt met volle intensiteit. De bal komt tegen de paal en je hebt geen reactie meer in huis. Wout komt hier wel weer door. Brendan zal hem daarbij helpen.”