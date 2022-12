Trainer Sevilla hekelt smalle kern terwijl Adnan Januzaj 90 minuten op de bank blijft

Sevilla kent een dramatisch seizoen in La Liga en staat pas 18de en op een degradatieplaats. Tegen Celta De Vigo werd niet gewonnen dit mede door de vele afwezigen, maar toch bleef Adnan Januzaj aan de bank gekluisterd.

"We zaten niet in de wedstrijd", concludeerde de oefenmeester via de officiële kanalen van de club na afloop van het gelijke spel. Sampaoli vindt de situatie van zijn werkgever zorgwekkend, mede vanwege de smalle selectie. "We kunnen op een heleboel spelers niet rekenen op dit moment. Daarnaast moest ik drie spelers, Erik Lamela, Suso en Karim Rekik, opstellen die niet mee hadden kunnen trainen. Dat maakt het heel moeilijk werken", sloot hij af.

Adnan Januzaj bleeft 90 minuten aan de bank gekluisterd ondanks de afwezigen en spelers die niet volledig fit waren. De aanvallende middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Sevilla van Real Sociedad. Ondanks zijn kwaliteiten en veelzijdigheid kan hij niet rekenen op veel speelminuten. In alle competities samen kwam hij amper in 6 wedstrijden op het veld. Dit zonder enig doelpunt of assist te laten optekenen.