Aston Villa dient Tottenham meteen eerste thuisnederlaag van 2023 toe

Het nieuwjaarsfeest is snel afgelopen voor de Spurs.

Tottenham-Aston Villa was de eerste match van het nieuwe jaar in de Premier League. Tottenham kreeg de kans om even weer de top vier binnen te komen als het de drie punten thuis kon houden.

Maar dat lukte niet voor Tottenham want in de tweede helft scoorde Aston Villa twee keer. Eerst scoorde Buendia de eerste goal van het jaar in de Premier League na 50 minuten, Douglas Luiz verdubbelde de score in de 73ste minuut.

Tottenham lijkt zo de kans mis te lopen om even in de top vier te komen en zal die de komende dagen alllicht nog verder zien uitlopen. Aston Villa blijft op plek twaalf.