Roberto Mancini vraagt geduld voor Charles De Ketelaere: "Denk aan het begin van Kevin De Bruyne bij Chelsea"

Charles De Ketelaere heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn tijd bij AC Milan. In Italië heeft hij ondertussen de steun van de Italiaanse bondscoach gekregen.

Afgelopen zomer werd Charles De Ketelaere voor 32 miljoen euro aan AC Milan verkocht, maar de jonge Belg kon zich nog niet echt doorzetten. Hij start meestal vanop de bank en kon nog maar 1 assist geven.

In Italië kreeg De Ketelaere steun van Roberto Mancini. "Hij is erg sterk, maar hij is jong. Dus hij heeft tijd nodig. Ook is hij een Belg. Daarom moet hij wennen. Je moet aan het begin van De Bruyne bij Chelsea denken: het leek alsof hij niet wist hoe hij moest voetballen", aldus de Italiaanse bondscoach bij La Gazzetta dello Sport.

Mancini ziet De Ketelaere wel een toekomst bij Milan hebben: "Hij zou ook als valse 9 kunnen spelen, maar hij lijkt me meer een aanvallende middenvelder. Als hij samen met andere nieuwkomers als Adli en Origi opnieuw zijn topniveau haalt, zou dat veel kunnen veranderen voor AC Milan."