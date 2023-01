Romelu Lukaku klaar voor topper tegen Napoli: "Veel opofferingen gedaan"

Vanavond speelt Inter Milan in de Serie A gastheer voor de topper tegen competitieleider Napoli.

Trainer Simone Inzaghi heeft veel respect voor Napels. De kloof tussen beide ploegen bedraagt op dit moment maar liefst 11 punten. Inter staat momenteel slechts vijfde.

“Ze zijn op dit moment de beste ploeg van Europa, maar ik geloof nog in de Scudetto”, liet Inzaghi meteen weten op zijn persconferentie.

Vooral het feit dat Lukaku weer fit is, stemt de coach blij. “We weten allemaal wat de kwaliteiten van Romelu zijn. Hij is met veel honger teruggekeerd van het WK en deed veel opofferingen. Eindelijk heb ik vier spitsen ter beschikking. Dat is in 2022 nooit het geval geweest.”

Of Big Rom in het basiselftal staat, dat liet Inzaghi nog niet weten. La Gazzetta dello Sport is overtuigd van wel en ziet hem meteen een cruciale rol spelen.