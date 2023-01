Stijn Stijnen heeft eindelijk nieuwe CEO naast zich bij Patro Eisden richting 1B

De Amerikaanse investeerder van Patro Eisden was sinds februari vorig jaar op zoek naar een nieuwe CEO voor de club.

Voorzitter Coley Parry was op zoek naar een nieuwe CEO sinds februari vorig jaar. Die werd nu gevonden in de figuur van Olivier Boyen. In het voetbal staat hij vooral bekend als stichter van zaalvoetbalclub Pibo Hoeselt, huidige eersteklasser Pibo Belisia, en als productieleider van theaterhuis Grasvreters.

Hij moet de club op extra-sportief vlak klaarmaken voor de stap naar de Challenger Pro League brengen. “Op het sportieve vlak levert Stijn Stijnen immers al fantastisch werk. Mijn uitdaging ligt dan ook op het extra-sportieve gedeelte”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij werd al ingezet in het kader van de bekermatch tegen Club Brugge. “Het is toen dat ik ontdekte dat dit Patro heel wat potentieel heeft om als club verder door te groeien. Daarvoor moet natuurlijk de professionalisering binnen de club nog verdergezet en geoptimaliseerd. Ik wil hieraan meewerken en me volledig inzetten om dit mooie verhaal te doen slagen.”