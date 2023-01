Barça-voorzitter Laporta denkt dat Super League in vernieuwde vorm in 2025 kan starten zonder Engelse clubs

Komt de Super League er dan toch?

In april 2021 raakte bekend dat zes Engelse, drie Italiaanse en drie Spaanse clubs plannen hadden om een nieuwe Europese topcompetitie op te richten, buiten de UEFA om. Behalve Juventus, Real Madrid en Barcelona trok iedereen zich bijna meteen terug na hevig protest.

Toch blijft Barcelona-voorzitter Laporta ervan overtuigd dat de Super League er komt, ondanks dat het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat UEFA en de FIFA de deelnemende clubs rechtmatig zou mogen bestraffen.

"In maart of april krijgen we de uitspraak te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben", zegt Laporta bij radiozender Cadena SER, die op het mededingingsrecht van de EU wijst.

"We willen dat het bestuur bij de ploegen ligt. Ik hoop dat de UEFA alsnog een stoel inpalmt aan de bestuurstafel. De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League. Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten", zegt Laporta nog. In 2025 zou de Super League dan van start moeten gaan volgens Laporta.