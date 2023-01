🎥 Mateu Lahoz slaat opnieuw toe met snel geel en rood voor trainer

Mateu Lahoz heeft nog maar eens toegeslagen. In een bekerwedstrijd gaf hij de trainer van Sevilla al snel een gele en rode kaart.

Sinds het WK in Qatar en de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland is Mateu Lahoz de meest beruchte scheidsrechter ter wereld. Een week geleden was er het optreden in een wedstrijd van Barcelona en woensdag sloeg Lahoz opnieuw toe.

Sevilla speelde voor de Copa del Rey op het veld van Linares Deportivo en Lahoz was na een kwartier al klaar met Sevilla-trainer Jorge Sampaoli. Sampaoli riep iets en Lahoz onderbrak de wedstrijd om hem geel te geven. De trainer bleef praten en Lahoz gaf hem daarop rood.

Matheu Lahoz has sent off Sevilla coach Jorge Sampaoli 16 minutes into their Copa del Rey game against Linares Deportivo. The man is unstoppable. pic.twitter.com/T7Hl483hg8 — Sam Leveridge (@samleveridge) January 4, 2023

Ondanks het voorval won Sevilla vlot de wedstrijd met 0-5. Youssef En-Nesyri die voor Marokko op het WK nog schitterde, maakte een hattrick. Zo staat Sevilla in de 1/8-finales van de Copa del Rey.