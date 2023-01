Opvallende verwachtingen voor Musonda: "Rekening mee houden voor de Rode Duivels"

Dinsdag stond Charly Musonda voor het eerst in jaren weer in een professionele wedstrijd aan de aftrap.

Februari 2018 bij Celtic. Van toen was het geleden dat Charly Musonda nog eens basispion was in een professionele voetbalwedstrijd. Zijn jeugdtrainer Bob Browaeys is ervan overtuigd dat hij ondanks alles nog een stevige carrière kan uitbouwen.

“Op zijn medische situatie op dit moment heb ik geen zicht, maar voetbaltechnisch is hij top. Hij zal wat tijd nodig hebben om het ritme op te pikken, maar technisch vernuft verleer je niet. Dat is zoals skiën. Ook al doe je het tien jaar niet, je pikt de draad altijd snel weer op”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En Browaeys verwacht meer, veel meer. “En als hij honderd procent medisch fit is dan ben ik er zeker van dat hij nu vertrokken is. Dan moeten we volgens mij binnenkort zelfs met hem rekening houden voor de Rode Duivels.”