Riyad Mahrez bezorgt Manchester City krappe overwinning tegen Chelsea en kloof met Arsenal wordt zo weer vijf punten

Manchester City heeft de topper tegen Chelsea gewonnen.

Na het puntenverlies van Manchester City op oudejaarsdag tegen Everton zag het de kloof met Arsenal groeien tot acht punten. Maar Arsenal liet dinsdag zelf punten liggen tegen Newcastle en dus kon City weer tot op vijf punten komen.

Kevin De Bruyne startte in de basis bij Manchester City, Chelsea zag na vijf minuten Aubameyang uitvallen, na 22 minuten viel ook Pulisic nog uit. Bij City draaide het niet en Guardiola greep bij de rust in en voerde maar liefst vier wissels door.

Dat rendeerde bijna meteen want Stones kopte op het doelkader. Rond het uur was het dan toch prijs. De Bruyne gaf mee aan Grealish op links en die zette voor tot bij Riyad Mahrez. De Chelsea-verdedigers en doelman Kepa legden hem wel heel weinig in de weg. Het bleef uiteindelijk ook 0-1.

City kon dus pas in de tweede helft afstand nemen van Chelsea en komt in de stand weer tot op vijf punten van leider Arsenal. Zondag spelen beide ploegen alweer tegen elkaar, Chelsea gaat dan op bezoek bij City in de derde ronde van de FA Cup.