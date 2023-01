Sterkhouder deze winter weg bij Union? 'Plots klopt MLS aan'

Bij Union SG sluiten ze 2022 opnieuw af op een erg knappe tweede plaats. Rest de vraag: wat met een aantal sterkhouders?

Het is niet gezegd dat iedereen ook de rest van het seizoen bij Union SG zal gaan blijven. Voor sommigen lijkt het stilaan tijd om te cashen na anderhalf jaar op topniveau bij de Brusselaars in de Jupiler Pro League.

Vanzeir

Wat met Dante Vanzeir bijvoorbeeld? Hij ligt nog tot juni 2024 onder contract, dus mogelijk is het nu een ideaal moment om hem voor een leuk bedrag te verpatsen.

Zelf bleef hij mysterieus over een eventuele omschrhijving, ondertussen zien de New York Red Bulls wel wat in de vroeger. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden.