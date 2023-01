📷 OFFICIEEL SK Beveren heeft versterking beet voor sportieve staf

SK Beveren heeft vandaag op training een nieuw gezicht mogen verwelkomen.

Flavien Le Postollec (38) sluit zich vanaf vandaag als extra assistent aan bij de staf van coach Wim De Decker. “Onze T1 kent de Fransman met Ivoriaanse roots nog van bij zijn periode in Deinze”, klinkt het op de website van de club.

“Flavien komt onze sportieve staf versterken met het oog op de aankomende play-offs. Om het allerbeste uit onze spelers te kunnen halen, hebben we ook een sterke, complete trainersstaf nodig”, zegt CEO Antoine Gobin.

“Flavien zal zowel individuele analyses als teamanalyses maken. Op die manier kunnen we bekijken wat we zowel op als naast het veld kunnen doen om ons doel in mei te bereiken.”