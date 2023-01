Pep Guardiola even niet meer bescheiden: "Ik ben een genie!"

Manchester City won donderdag met 0-1 bij Chelsea. Het winnende doelpunt kwam net na het uur van Riyad Mahrez.

Manchester City moest op bezoek bij Chelsea de wet van de sterkste ondergaan. Sterren als De Bruyne en Haaland waren voor de rust niet te zien.

Na de pauze keerde het tij, onder meer ook met het inbrengen van Grealish en Mahrez. Zij stonden 3 minuten op het veld toen de twee samen voor het winnende doelpunt zorgden.

“Ik ben een genie”, klonk het lachend bij Guardiola. “Want na de wedstrijd tegen Everton werd mij gevraagd waarom ik tot de 81ste minuut niet had gewisseld. Ik heb er dit keer over nagedacht en heb een paar wissels doorgevoerd. We hadden hier kunnen verliezen.”