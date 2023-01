'Roberto Martinez heeft (mondeling) akkoord voor nieuwe job als bondscoach'

Vrijdag was te horen in de Engelse pers dat Roberto Martinez wellicht bondscoach wordt van Portugal.

Vandaag laat The Athletic weten dat Roberto Martinez een mondeling akkoord heeft met de Portugese voetbalbond om er bondscoach te worden.

Volgende week zou Martinez voorgesteld worden als opvolger van Fernando Santos. Zijn contract werd na het WK in onderling overleg ontbonden.

In de kwartfinale ging Portugal op het WK in Qatar eruit tegen Marokko. José Mourinho was één van de andere namen die vaak viel om Santos op te volgen.