Ex-speler van KAA Gent schiet Real Sociedad naar winst

Op de zestiende speeldag in La Liga heeft Real Sociedad met 0-2 gewonnen van Almeria.

De promovendus in de Spaanse eerste klasse kon in de eerste helft gelijke tred houden met de nummer drie van La Liga.

Net na de rust zette David Silva Real Sociedad op voorsprong. Even later was het ook prijs voor Alexander Sorloth, ex-speler van KAA Gent.

Largie Ramazani begon aan de wedstrijd voor Almeria en werd in minuut 66 vervangen. Sociedad blijft derde in de stand.