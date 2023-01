🎥 De laatste clubgoal van Gareth Bale: eentje voor de Amerikaanse geschiedenisboeken

Gareth Bale kondigde maandagnamiddag aan dat hij stopt als voetballer. De carrière van de Welshmen staat bol van hoogtes en laagtes. Ook zijn laatste clubgoal was er eentje dat heel belangrijk was.

Er was die iconische sprint in de Clasico tegen Barcelona, de omhaal in de Champions League finale tegen Liverpool en nog tal van andere doelpunten die van Gareth Bale een voetbalicoon gemaakt hebben.

De Welshmen speelde het afgelopen halfjaar bij Los Angeles FC in de MLS en daar maakte hij zich ook onsterfelijk. LAFC speelde de finale tegen Philadelphia en stond 2-3 achter in de 128e van 129 minuten. Met een kopbaldoelpunt zorgde Bale voor het delirium in Los Angeles. Na strafschoppen pakte LAFC ook het kampioenschap in de Verenigde Staten. Enkele maanden later blijkt dat doelpunt meteen ook zijn laatste te zijn in clubverband. Eentje om in te kaderen in de Amerikaanse sportgeschiedenisboeken denken we dan: