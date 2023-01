Henry of toch nog iemand anders? Italiaanse media denken aan andere voetballegende als Belgisch bondscoach

Als de KBVB oren heeft, wordt Thierry Henry wellicht de nieuwe Belgische bondscoach. Maar zolang er nog niets officieel is, blijven de namen binnenstromen.

Alderweireld, Lukaku, Openda... Het zijn maar enkele Rode Duivels die in de afgelopen periode hebben laten gelden dat ze Thierry Henry als nieuwe bondscoach wel zouden zien zitten of een logische keuze zouden vinden.

Bij de Italianen denken ze echter aan andere namen. Zo zou TUTTOmercatoWEB weet hebben van enkele andere namen op de shortlist van de Belgische voetbalbond. Daarop pronken onder meer André Villas-Boas (Ex-Chelsea), Rafael Benitez (ex Liverpool, Real Madrid...) en... Andrea Pirlo.

Vooral die laatste is opvallend te noemen. De Belgische voetbalbond liet verstaan naar een ervaren iemand te zoeken en dat is Prilo allesbehalve. Als speler won hij onder meer het WK, landstitels en twee keer de Champions League maar als trainer heeft hij nog maar anderhalf seizoen ervaring. In zijn eerste jaar was hij hoofdcoach van Juventus waar hij opstapte nadat hij slechts vierde was geëindigd in de competitie. Nu zit Pirlo bij het Turkse Faith Karamgümrük