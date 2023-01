OFFICIEEL: Voormalig Racing Genk-speler trekt naar Franse topploeg

Een half jaar later dan verwacht heeft Ruslan Malinovskyi Atalanta dan toch verlaten. Hij trekt naar Frankrijk.

De voormalige middenvelder van Racing Genk maakte nadat hij met de Limburgers de titel won in de zomer van 2019 de overstap van Genk naar Atalanta voor zo'n 15 miljoen euro. Daar groeide de Oekraïener uit tot een vaste waarde in het middenveld bij de Italiaanse subtopper. Zo was hij er twee seizoenen geleden nog de assistenkoning van de Serie A. Al maakte hij ook met de regelmaat van de klok doelpunten met zijn stevige linkervoet.

Afgelopen zomer leek Atalanta-trainer Gasperini het wat gehad te hebben met Malinovskyi en liet hij zich negatief uit over zijn speler. Daardoor leek het erop dat hij enkele maanden geleden al zou vertrekken richting Tottenham. De Spurs hebben zich in januari niet meer gemeld maar wel Olympique Marseille.

De derde uit de Ligue 1 zal Malinovskyi een half jaar huren maar heeft ook een aankoopoptie onderhandeld met Atalanta.