Zware kritiek op Chelsea na debacle tegen City: "Beschamend, ze hebben geen trots!" en "Wat doet hij nog op het veld?"

Chelsea kreeg zondag een pak rammel van Manchester City. Het werd 4-0 en de Londenaren waren volledig kansloos. Dat kwam hen op heel veel kritiek te staan van de analisten.

Niet in het minst van Alan Shearer bij de BBC. "Dit optreden is onacceptabel. We zeiden vooraf dat ze wat energie en karakter nodig hadden. Het maakt mij niet uit hoeveel blessures er zijn, je kan nog steeds het veld op gaan en ervoor gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Het is beschamend."

Ex-Chelsea-speler Frank Leboeuf ging er nog harder in. "Genoeg is genoeg. Er moet iets veranderen. Dit is niet de club zoals ik hem ken. Dit is niet een club die strijdt om Europees kampioen te worden. Ze zijn zo ver weg van dat. Ik heb Chelsea nog nooit zo tegenvallend gezien qua inzet. De spelers hebben niet de drang en de durf om te vechten voor de eer van de club. Ze hebben geen trots."

De routiniers kregen van Leboeuf ook de wind van voor. "Het is beschamend. Ik heb het niet over de jonkies als Hall, Chalobah of Humpreys. Ik heb het over de zogenaamde leiders, over de spelers die de kern vormen. Ze doen niets. Meneer Havertz, wat ben je aan het doen? Doe iets! Mason. Ik hou van je, uit de eigen jeugd. Maar kom op zeg, doe iets! En ik ga niets zeggen over Jorginho. Ik weet niet wat hij nog op het veld doet."