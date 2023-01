'Nederlander die voor verlengingen zorgde tegen Argentinië heeft akkoord met Manchester United, Besiktas stelt nog één voorwaarde'

Wout Weghorst (30) heeft zijn toptransfer naar Manchester United bijna te pakken. Weghorst zorgde in de kwartfinale op het WK nog voor verleningen tussen Nederland en Argentinië na twee goals als invaller. De Nederlander wordt op dit moment door het Burnley van Vincent Kompany verhuurd aan het Turkse Besiktas.

In de Turkse competitie scoorde Weghorst acht goals en gaf hij vier assist in zestien matchen. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft United een akkoord om Weghorst te huren tot het einde van het seizoen van Burnley.

Het zou daarvoor zo'n 3 miljoen euro betalen aan Besiktas. De Turkse club heeft wel nog één voorwaarde om de deal te laten doorgaan: het moet nog een vervanger vinden voor Weghorst.

Excl: Manchester United have reached full, verbal agreement to sign Wout Weghorst! Understand deal will cost around €3m to Besiktas — Weghorst will join on loan from Burnley. 🚨🔴 #MUFC



Final step needed: Besiktas will only approve the deal if they find the right replacement. pic.twitter.com/3lLOoyA6h2