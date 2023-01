Vergelijking tussen Sylla en net vertrokken Clubspeler: "Kwaliteiten, maar ook nonchalance"

Abakar Sylla was kop van jut tijdens de topper tegen Racing Genk. Het is hopen dat het op lange termijn goed komt met hem.

René Vandereycken maakt een vergelijking tussen Sylla en een speler die vorig seizoen Club Brugge verliet.

“Het is vergelijkbaar met Stanley Nsoki vorig seizoen: een speler met veel kwaliteiten, maar ook te veel nonchalance”, aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Als verdediger moet je doortastend zijn en zo weinig mogelijk risico nemen. Je techniek tonen, bijvoorbeeld, dat kan je doen bij 3-0 of 4-0. Niet eerder.”

Scouts zullen wel genoteerd hebben dat hij de corner weggaf voor de 1-1 van Racing Genk. “Maar ik sluit niet uit dat zij alsnog een positief rapport hebben gemaakt. Zij zullen ook denken: als we die zaken eruit krijgen, kan hij een topper worden. En dat denk ik eerlijk gezegd ook.”