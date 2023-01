Hein Vanhaezebrouck geeft meer info over de blessure van Jordan Torunarigha

De Duitser Torunarigha van KAA Gent viel geblesseerd uit tijdens het duel op bezoek bij Royal Antwerp FC.

Er werd gevreesd voor een zware blessure, maar dat sprak Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie naar aanleiding van de bekerpartij van donderdag tegen.

“Het is niet zo erg als gevreesd voor Jordan. Het gaat elke dag wat beter maar morgen komt allicht net te vroeg. Zijn tegenstander heeft Jordan zijn voet geblokkeerd, hierdoor zijn de enkelligamenten geraakt maar zonder erge gevolgen”, zei Vanhaezebrouck.

Hij zal dus snel terug zijn. “Het moet wel haalbaar zijn om te voetballen, qua pijn. We hopen dat het meevalt. Het gaat ook elke dag merkbaar beter, dat is een meevaller. We vreesden allemaal voor meerdere weken of maanden, dat ziet er nu toch niet naar uit.”