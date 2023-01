Triestig: bestuur van Everton kan niet naar eigen stadion voor match tegen Southampton na "geloofwaardige bedreigingen"

Bij Everton is het ook grote crisis. De club staat pas 18de in de Premier League en nu durft het bestuur ook al niet af te zakken naar het eigen stadion voor de match tegen Southampton.

De supporters pikken de gang van zaken niet meer en de sfeer zit zo diep dat de bestuurders gevraagd werden om de thuismatch van vandaag niet bij te wonen. Onder meer voorzitter Bill Kenwright heeft de veiligheidskeuring niet doorstaan. Volgens de club, zo luidt het statement, gaat het over "geloofwaardige bedreigingen tegen hun veiligheid".

Bij vorige thuiswedstrijden was er al sprake van incidenten. Na een risicoanalyse wordt er dan ook ingegrepen. "Dit is een ongeziene beslissing voor onze club", voegt een woordvoerder nog toe. "Het is een bijzonder droevige dag voor Everton."