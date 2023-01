Vincent Kompany is Burnley naar de Premier League aan het loodsen

Het blijft Vincent Kompany en Burnley maar voor de wind gaan in The Championship. Op zaterdag behaalde ze hun 7de overwinning op rij. Al was het lang bibberen.

Het leek erop dat het tegen Coventry een droge 0-0 ging worden, maar niets was minder waar. Al was het wachten tot de 82ste minuut voor het eerste en enige doelpunt van de partij viel. Het was Jordan Beyer die Burnley op voorsprong bracht en deze leverden hun ineens de drie punten op. Hiermee pakte Burnley hun 7de overwinning op rij en staan ze vijf punten voor op nummer twee, Sheffield United en al zestien meer dan Watford. De twee eersten in The Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League.