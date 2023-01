Zondag exit Alfred Schreuder bij nederlaag tegen Feyenoord? "Ik geef Ajax heel weinig kans"

Zondag staat de topper tussen Feyenoord en Ajax in de Eredivisie op de agenda.

Het zou best kunnen dat Alfred Schreuder na zondag trainer af is bij Ajax. Als hij verliest in De Kuip, dan mag hij volgens heel wat analisten zijn spullen pakken.

Verliezen op Feyenoord, dat zou wel eens de druppel zijn. Volgens Simon Zwartkruis is het geduld op. “Op een gegeven moment wordt die dynamiek zó heftig, ook van de achterban”, zegt hij in een video bij VI. “Als Ajax dan bij Feyenoord de titelrace uit handen gaat geven, dan lijkt mij dat niet meer te handhaven.”

Trainer Arne Slot heeft volgens Zwartkruis een stevig plannetje klaar om Ajax een hak te zetten. “Ik weet zeker dat hij zondag met iets extra’s komt in De Kuip, waardoor Ajax het nog lastiger gaat krijgen. Ik geef Ajax heel weinig kans.”