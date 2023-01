Nieuwe geïnteresseerde club voor Antwerp-verdediger: Antwerp plakt heel hoog prijskaartje op hem

Willian Pacho is gegeerd wild op de transfermarkt. Vorige week werd al bekend dat zowel Rangers als Monaco hem graag wilden. Nu heeft ook een Duitse club zich gemeld bij The Great Old.

De 21-jarige Ecuodaraanse international heeft nog een contract tot 2026 bij Antwerp, maar heeft zich in de kijker gespeeld van verschillende clubs. Nu heeft Eintracht Frankfurt zijn interesse laten blijken. Volgens HLN zou het gaan om een transfer voor volgende zomer, maar ze willen de deal nu wel al afronden. Antwerp is voorlopig echter niet geneigd om te happen, want ze willen de jackpot voor hem. Dat zou rond de 15 miljoen euro liggen en zover willen de Duitsers (voorlopig?) niet gaan. Pacho was met Ecuador actief op het WK.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.