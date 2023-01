Bayern München heeft nieuwe doelman beet om blessure van Neuer op te vangen

Bayern München heeft aangekondigd dat hij Yann Sommer overneemt van Borussia Mönchengladbach.

De 34-jarige Zwitser ondertekende bij de Rekordmeister een contract tot de zomer van 2025, zo maakte Bayern donderdag bekend.

Neuer is sinds december uit. Hij brak zijn been toen hij ging skiën als vakantie na de uitschakeling met Duitsland op het WK in Qatar.

Sommer speelde al sinds 2014 voor Borussia. Hij stond er in die tijd 335 wedstrijden tussen de palen.