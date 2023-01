'Nederlandse voetbalbond stelt maandag nieuwe bondscoach voor'

Louis van Gaal loodste Nederland door het WK in Qatar, maar hij zwaaide af.

In de Nederlandse pers wordt gemeld dat de Nederlandse voetbalbond maandag de nieuwe bondscoach zal voorstellen. Ronald Koeman wordt de opvolger van Louis van Gaal. Er zou al in april een overeenkomst gesloten zijn waarbij Koeman op 1 januari in dienst ging.

Zijn contract loopt tot en met het WK van 2026. Op maandag 23 januari zal hij in Zeist officieel worden gepresenteerd, waarbij ook zijn assistenten Erwin Koeman, Sipke Hulshoff en Patrick Lodewijks worden voorgesteld.

Koeman was van februari 2018 tot de zomer van 2020 als bondscoach van Nederland. Hij loodste de ploeg naar de finale van de Nations League en het EK, maar vertrok dan naar FC Barcelona.